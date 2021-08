Stiri pe aceeasi tema

- Jandarmii harghiteni au intervenit de 10 ori, de vineri pana duminica, pentru alungarea urșilor din mai multe zone. Intr-unul din cazuri un urs a ajuns langa un hotel din Baile Tușnad, iar in alt caz langa un cimitir. De la inceputul anului jandarmii au avut peste 300 de intervenții similare. De vineri…

- Ministrul Mediului, Tanczos Barna, a scris luni, pe pagina de Facebook, ca „astazi dimineața, in drum spre București”, s-a intalnit cu un urs care „nu s-a speriat de mașini și nici de oamenii trecatori”. „Conform proiectului de ordonanța și a procedurilor aferente, daca animalul a fost observat ocazional…

