- Deputatul USR, Claudiu Nasui, susține ca ministrul Sanatații, Nelu Tataru, nu-și va respecta promisiunea, iar oamenii numiți politic in spitale vor intoarce vesta și vor deveni liberali.Citește și: Rareș Bogdan, anunț CATEGORIC: Klaus Iohannis nu va da premier catre PSD in urmatorii 4 ani…

- Fostul secretar general al PSD Codrin Stefanescu l-a criticat pe ministrul Sanatatii, Nelu Tataru, acuzandu-l ca ii uraste pe rom'ni si pe patronii de "terase si c'rciumioare" caci a introdus "idiotenii" in decizia de redeschidere a teraselor."Nelu Tataru de la Sanatate va ajunge cel mai injurat…

- Liderul Pro Romania, Victor Ponta, a declarat miercuri la Antena 3, despre scandalul generat de ideea carantinarii persoanelor peste 65 de ani, ca problema a pornit dupa afirmatiile in acest sens ale ministrului Nelu Tataru care nu recunoaste acum ca a gresit.„Cred ca e porcarie oribila. Medicii…

- Incep sa vina și veștile bune, in ce privește infecția cu coronavirus din Romania! In cel mai mai mare focar din țara, in Suceava, numarul de imbolnaviri a scazut! Cu toate acestea, la nivel național, numarul de imbolnaviri crește, dar crește lent, dupa cum susține ministrul Sanatații, Nelu Tataru.…

- Liderul interimar PSD, Marcel Ciolacu, s-a declarat vineri mulțumit de schimbarea ministrului Sanatații și a apreciat ca au aparut primele imbunatațiri.„S-a actionat gresit cand au venit romanii in tara, nu a fost o zona tampon cand au plecat spre locuinte, nu a existat un coridor unic. A…

- Premierul Ludovic Orban a avut vineri dimineața o antalnire cu ministrul sanatații, Nelu Tataru. Principalele declarații ale premierului Orban la finalul intalnirii cu noul ministru al Sanatații, Nelu Tataru: Am ținut sa fiu personal prezent la instalarea in funcție In cadrul ședinței am discutat prioritațile…

- Parlamentarii din Comisiile de sanatate il asigura pe noul ministru Nelu Tataru de tot sprijinul necesar, in special in aceasta perioada, a declarat joi, pentru AGERPRES, senatorul UDMR Laszlo Attila, lider al comisiei de specialitate din Camera superioara a Legislativului."Salut numirea domnului…

- Purtatorul de cuvint al PSD Suceava deputatul Alexandru Radulescu susține ca, in opinia sa, demisia ministrului Sanatații, Victor Costache, nu reprezinta un act de onoare așa cum incearca liberalii sa-l impuna opiniei publice. In locul lui Victor Costache, premierul Ludovic Orban il propune pentru portofoliul…