Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Sanatații, Nelu Tataru, se afla in studio la B1 TV, atunci cand moderatorul l-a anunțat ca ministrul Economiei, Virgil popescu, a fost confirmat pozitiv la noul coronavirus."Nu am intrat de mult in contact", a fost reacția lui Nelu Tataru, atunci cand trașlizatorul TV i-a spus ca…

- "Nu putem sa inchidem tot pentru ca in anumite zone sunt focare pe care le putem gestiona. Nu intenționam sa ajungem la un stat polițienesc", a spus Nelu Tataru. Afirmatiile Ministrului Sanatatii vin in contextul in care, tot luni, premierul Orban a anuntat ca se ia in calcul masura carantinarii…

- Ministerul de Externe anunta ca alti trei angajati din Centrala MAE si unul de la Ambasada Romaniei la Cairo au fost confirmati cu COVID-19, anunța news.ro."In scopul informarii transparente si corecte a publicului, Ministerul Afacerilor Externe precizeaza ca, in perioada 30 octombrie – 1…

- Ministrul Sanatatii, Nelu Tataru, a anunțat ca Romania ajunge la o capacitate de 50.000 de teste de coronavirus pe zi, dupa ce premierul Ludovic Orban a solicitat, miercuri, cresterea capacitatii de testare. Nelu Tataru a spus, miercuri, in ședința de Guvern, ca, incepand de astazi, Romania va procesa…

- Ministrul Sanatații, Nelu Tataru, a declarat, miercuri, la Cluj, ca nu se impun masuri suplimentare in ceea ce privește incidența COVID-19 și ca fiecare comitet județean pentru situații de urgența ia...

- "Se merge strict pe acele masuri locale, dar si masuri restrictive in vederea scaderii numarului de cazuri noi prin scaderea transmiterii. In contextul in care vom avea o transmitere libera accentuata cu o crestere exponentiala a numarului de cazuri se vor lua si alte decizii. Deocamdata nu…

- Ministrul Sanatații, Nelu Tataru, a vorbit, miercuri, despre reluarea școlii pe 14 septembrie, precizand ca exista in proiectul legislativ un set de reguli pe care elevii și profesorii trebuie sa-l respecte, insa orice sugestie va fi binevenita.Nelu Tataru a precizat ca proiectul legislativ in baza…

- Primarul general al Capitalei, Gabriela Firea, anun'a ca in perioada urmatoare ii va invita pe colegii sai din Primarie sa dezbata cu privire la pregatirile pe care administrația locala bucureșteana trebuie sa faca astfel incat inceputul anului școlar sa-i gaseasca pregatiți. Firea mai spune ca planul…