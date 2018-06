Stiri pe aceeasi tema

- Binecunoscutul artist Nelu Ploieșteanu nu-și revine dupa moartea fiului sau, Mihaița. Muzicianul este devastat de durere. In luna aprilie a acestui an, cantarețul de muzica de petrecere Nelu Ploieșteanu și-a pierdut fiul, Mihaița . Baiatul lui Nelu Ploieșteanu era ținuit la pat de mai bine de ani. Mihaița…

- Fiul Elenei și al lui Nelu Ploieșteanu a murit la doar 32 de ani dupa o lunga suferinta. "Tuturor ne este teama pentru el. A imbatranit dintr-o data si nu arata bine deloc. El e bolnav de inima de multa vreme, ia pastile, iar ce s-a intamplat acum in familie l-a terminat. Toti ne facem griji…

- Nelu și Elena Ploieșteanu sunt casatoriți de 45 de ani, dar in ultimii trei ani au fost desparțiți. Asta dupa ce partenera de viața a artistului a aflat ca acesta are o amanta tinerica. Cantarețul a și plecat de acasa și, chiar daca nu au divorțat in acte, ei au fost separați ani buni. Insa, […] The…

- Elena Ploieșteanu, fosta partenera de viața a lui Nelu Ploieșteanu, a facut declarații despre chinurile prin care a trecut Mihaița cat a fost in spital. Saptamana trecuta, cantarețul de muzica de petrecere Nelu Ploieșteanu și fosta lui partenera de viața, Elena, și-au pierdut fiul, Mihaița, care a incetat…

- Familia lui Nelu Ploiesteanu este devastata de pierderea lui Mihaita, fiul Elenei si al celebrului cantaret de muzica lautareasca. Mihaita s-a stins din viata la numai 32 de ani, dupa zeci de ani de chin. Ultima luna din viata si-a petrecut-o in spitalul Victor Babes, dupa care a pierdut lupta cu boala…

- Prezentatorul de televiziune Dan Negru a vorbit despre drama prin care a trecut fiul artistului Nelu Ploieșteanu. Mihaița, baiatul muzicianului Nelu Ploieșteanu, a incetat din viața vineri seara, 20 aprilie . Acesta era imobilizat la pat de peste 20 de ani. Ultima luna de viața și-a petrecut-o la spital…

- Partenera de viața a lui Nelu Ploieșteanu a vorbit pentru prima oara despre moartea fiului lor, Mihaița. Acesta va fi inmormantat saptamana viitoare. Binecunoscutul cantareț de muzica de petrecere Nelu Ploieșteanu trece prin drama vieții lui, dupa ce fiul sauu, Mihaița, a incetat din viața vineri noapte,…

- Fiul lui Nelu Ploieșteanu, care a murit vineri, 20 aprilie, a trait o cumplita drama, drama de care mama sa a vorbit cu ochii in lacrimi la TV. Familia cantarețului de muzica de petrecere Nelu Ploieșteanu trece printr-o mare suferința. Fiul artistului și al Elenei Ploieșteanu a incetat din viața vineri,…