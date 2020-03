Stiri pe aceeasi tema

- Medicul Adrian Marinescu a declarat, marti ca varful epidemiei de COVID-19 va fi atins cel mai probabil dupa sarbatorilor pascale, cand e posibil sa intre mai mulți romani in țara din zone afectate de coronavirus. ”Pana acum am avut in mare parte tineri infectați, era de așteptat sa avem și cazuri mai…

- Secretarul de stat in MAI, Raed Arafat, a declarat, duminica la "Marius Tuca Show", ca varful epidemiei de coronavirus ar putea fi atins in Romania in luna aprilie, dar ca nu stie cat va dura....

- Romania se afla in plina pandemie de coronavirus, insa se pare ca vremurile extrem de grele abia acum incep. Se pare ca varful epidemiei de Covid-19 va fi atins in perioada Paștelui, mai exact la inceputul lunii aprilie, dar și la sfarșitul lunii mai.

- Cel mai grav scenariu de coronavirus in Romania. Vezi cand va fi varful epidemiei Potrivit ultimelor informatii transmise de Grupul de comunicare strategica, pana astazi, 17 martie, pe teritoriul Romaniei au fost confirmate 217 de cazuri de persoane infectate cu coronavirus. Dintre cei 222 de cetațeni…

- Izolarea la domiciliu la care fac apel toate autoritațile nu se anunța a fi o masura viabila pentru stoparea epidemiei de coronavirus. Prof. Dr. Olga Simionescu, șeful clinicii Dermatologie 1, Spitalul Clinic Colentina, a vorbit despre pandemia de COVID-19 in emisiunea Marius Tuca Show și spune ca…

- Potrivit datelor oficiale, disponibile la ora 18.30, numarul persoanelor infectate cu coronavirus, pana acum, a ajuns la 81. Numarul celor declarați infectați, doar astazi, ajungand astfel la 22. Cel de-al 80-lea caz este un barbat de 26 de ani, din Prahova, venit ieri din Italia și carantinat din aceeași…

- Autoritațile au confirmat, vineri dimineața, existenta a 64 de cazuri de coronavirus in Romania. Cele mai recente 5 cazuri au fost confirmate in București. La Cluj sunt internați 6 pacienți depistați cu COVID-19. Grupul de Comunicare Strategica a indicat vineri dimineața ca in Capitala s-au inregistrat…

- Președintele Societatii Romane de Microbiologie, Alexandru Rafila (foto), a anunțat ca varful epidemiei de coronavirus s-ar putea inregistra in lunile aprilie-mai."Un doctor britanic spune ca punctul inflexiunii cred ca va fi prin luna aprilie, cand putem face o evaluare. Noi tot speram ca la vara va…