Doi barbați din din municipiul Drobeta-Turnu Severin, angajați ai unei instituții publice, ar fi accesat, fara drept, o aplicație informatica și au generat 96 de adeverințe de vaccinare false, care atesta, in mod nereal, ca persoanele care au primit adeverințele au fost imunizate impotriva Covid-19. Polițiștii Serviciului de Investigare a Criminalitații Economice din cadrul Inspectoratului […]