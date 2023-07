Stiri pe aceeasi tema

Subsolul spitalului orasenesc din Oravita a fost inundat, marti dupa-amiaza, ca urmare a ploilor abundente care au cazut in zona, la fata locului intervenind pompierii militari din localitate, a informat Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta (ISU) Caras-Severin.De asemenea, pompierii militari…

Olaf Scholz o spune raspicat: Este corect ca Romania sa devina membru al Spațiului Schengen / Marcel Ciolacu face trimitere la 'oameni de stat'Premierul Marcel Ciolacu și cancelarul german Olaf Scholz au vorbit, dupa intalnirea avuta in Germania, despre aderarea Romaniei la Schengen.

Marcel Ciolacu a fost primit, marți, Olaf Scholz, cancelarul german. Premierul roman se afla intr-o vizita in Germania.Șefii celor doua guverne au intrevederi atat in format tete-a-tete, cat și in plenul delegațiilor, urmate de o conferința comuna de presa.

Premierul Republicii Moldova, Dorin Recean, urmeaza sa intreprinda in aceasta sambata o vizita la București, unde ar urma sa fie primit la Palatul Victoria de catre noul sau omolog roman, Marcel Ciolacu. Informația a fost publicata de Ecopolitic.RO, care citeaza surse din interiorul executivului de…

Fiica lui Liviu Dragnea din casnicia cu Bombonica Dragnea debuteaza in lumea cinematografiei. Alexandra are 28 de ani și a obținut un rol principal intr-un scurtmetraj in care o „fetița rapita de un criminal feroce este trimisa sa-și ucida propria mama".Fiica lui Liviu Dragnea a facut studii de…

Asociațiile de elevi nu au fost invitate la consultați, transmit reprezentanții mai multor organizații de elevi din țara. Ei susțin ca Ministerul Educației a organizat „false consultari cu reprezentanți au unei structuri organizate prin ordin de ministru".Intre timp, liderii sindicali amenința cu…

Cancelarul german Olaf Scholz urmeaza sa ia cina marti cu presedintele francez Emmanuel Macron langa resedinta sa din orasul Potsdam, in apropiere de Berlin, relateaza dpa, conform Agerpres.Ieri, presa nota ca Scholz a fost huiduit de protestatarii anti razboi.

Actorul Ray Stevenson a murit la varsta de 58 de ani. Decesul a fost consemnat duminica, potrivit unor surse din anturajul sau.Cauza morții nu a fost dezvaluita, noteaza Antena 3 CNN.