- Macaulay Culkin, care l-a interpretat pe Kevin McCallister, in varsta de opt ani, in filmul Home Alone, și-a dezvelit steaua de pe Walk of Fame, Hollywood Boulevard din Los Angeles scrie BBC. Citește și: Pitești. Un tanar a furat bani din vestiarul unui magazin La ceremonie s-a reintalnit cu actrița…

- Camilla Herrem a fost desemnata cea mai buna jucatoare a meciului dintre Norvegia și Groenlanda, dar scandinava a parasit cantonamentul echipei dupa victoria de miercuri seara, scor 43-11, in Grupa C a Campionatului Mondial de handbal feminin.

- Urmașii unor lautari de generații, Viorica și Ionița de la Clejani au dus tradiția lor muzicala mult mai departe, primenind-o in ton cu vremurile. Școlit in celebul Taraf al Haiducilor tot din Clejani, cu care a cantat in toata lumea, Ionița Manole a reușit sa faca din trupa sa un brand nelipsit la…

- Amuzant, sarcastic, inteligent, ambițios, inimos, introvertit, temator. Sunt doar cateva dintre cuvintele care au creionat cel mai bine personalitatea lui Matthew Perry. Regele sarcasmului din Friends a trait o viața tumultoasa, plina de suișuri și coborașuri, luptand in fiecare zi pentru supraviețuire,…

- Gina Pistol iși dorește sa petreaca cat mai mult timp cu fiica ei, Josephine, iar prezentatoarea TV și Smiley au mers inclusiv in vacanțe impreuna cu micuța. Vedeta recunoaște ca nu este ii este ușor in rolul de mama și ca au existat provocari, dar chiar și așa, nu și-a dorit sa apeleze la ajutorul…

- Vedeta TV Irina Fodor a așteptat cu sufletul la gura momentul revenirii in Romania din America de Sud. Prezentatoarea reality-show-ului America Express, difuzat pe micile ecrane de Antena 1, a vorbit deschis despre provocarile cu care s-a confruntat in zonele cele mai periculoase. „Sunt multe de spus”.…

- Armand Assante, unul dintre cei mai cunoscuți actori americani, a ajuns in Romania. Starul de la Hollywood a fost, in weekend, oaspetele de onoare al Festivalului Internațional de Arte (BIAF) din Buzau. Vedeta a stat de vorba cu spectatorii, dupa proiecția filmului „California Dreamin”.