- ​Echipa U Craiova 1948 a terminat la egalitate, sâmbata seara, pe teren propriu, scor 0-0, cu formația Chindia Târgoviste. Meciul a contat pentru etapa a cincea a Ligii 1.Partida a fost programata initial la ora 18:30, dar a fost mutata la ora 19:00 luându-se în considerare…

- Rapid București și Faru Constanța au terminat la egalitate, scor 0-0, meciul sustinut, vineri, pe Arena Nationala, în etapa a treia a Ligii I.Înaintea partidei, Gheorghe Hagi (antrenorul echipei Farul) a primit un cadou din partea rapidistilor: un tricou visiniu cu numele sau si…

- Liga Profesionista de Fotbal și deținatorii de drepturi tv au schimbat orele de disputare ale unor partide din etapa a 3-a din Liga 1. Una dintre confruntari este Universitatea Craiova – FC Botosani. Programata initial duminica, de la ora 18.30, pe stadionul „Ion Oblemenco“, disputa cu moldovenii se…

- Universitatea Craiova debuteaza sambata seara in noul sezon al Ligii 1 in compania celor de la FC Arges. Meciul se va disputa de la ora 21.30, pe stadionul „Ion Oblemenco“, iar alb-albastrii isi doresc o victorie si in prima etapa din campionat, dupa succesul din Supercupa. Antrenorul secund al Universitatii…

- CSU Craiova a învins, miercuri, la Giurgiu, cu scorul de 1-0 (0-0), echipa FCSB, într-un meci contând pentru etapa a IX-a a play-off-ului Ligii I. FCSB a jucat cu o echipa complet remaniata, formata din jucatori tineri.Unicul gol al meciului a fost marcat de Alexandru Cicâldau…