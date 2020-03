VIDEO Liderul Partidului Democrat din Italia a fost diagnosticat cu coronavirus

Stiri pe aceeasi tema

- Nicola Zingaretti, liderul Partidului Democrat (PD) din Italia, a fost diagnosticat cu coronavirus. El a facut anuntul pe Facebook si a declarat ca este in autoizolare in acest moment. Italia este tara europeana...

- Nicola Zingaretti, presedintele Partidului Democrat (PD), aflat la guvernare in Italia impreuna cu Miscarea Cinci Stele (M5S), a anuntat sambata ca a fost testat pozitiv cu noul coronavirus, devenind prima personalitate politica importanta din Europa care a fost diagnosticata cu COVID-19, informeaza…

- Un deputat al parlamentului ucrainean (Rada Suprema) a declarat vineri ca va ramane acasa pana saptamana viitoare, dupa ce a aflat ca un parlamentar francez cu care s-a intalnit la sfarsitul lunii februarie a fost spitalizat cu coronavirus, potrivit Reuters, potrivit Agerpres.'Voi sta acasa.…

- Un consilier municipal in orasul Pavia, Niccolo Fraschini, a postat pe Facebook un mesaj jignitor la adresa romanilor, a francezilor si a napoletanilor in contextul raspandirii noului coronavirus. Politicianul a sters postarea, dupa ce a primit ca reactie un val de critici, mai ales din partea italienilor.

- Romania a intrat in alerta odata cu epidemia de coronavirus din Italia! Pe aproape toate grupurile de Facebook ale romanilor din Italia a aparut un apel, printre care acestia sunt indemnati sa nu se mai intoarca in tara, pentru a-si proteja rudele de pericolul virusului ucigas.

- Ministrul sanatatii, Victor Costache, a declarat joi, in debutul sedintei de guvern, ca sunt luate toate masurile si ca Romania este pregatita in cazul in care vor fi confirmate cazuri de infectie cu temutul virus din China. "Pe teritoriul Romaniei nu exista niciun caz de infectie cu coronavirus. Ultima…

- Anuntul a fost facut de directorul general al companiei, Horia Grigorescu, luni, pe pagina acestuia de Facebook.„Compania Naționala Poșta Romana anunța suspendarea temporara a serviciilor de expediere catre...

- Comisia Naționala de Sanatate din China a anunțat ca joi au fost identificate aproape 2.000 de noi cazuri de infecție cu noul coronavirus, astfel ca numarul total al îmbolnavirilor a ajuns la 9.692 de cazuri, informeaza Mediafax citând CNN. Aceasta reprezinta o creștere cu 1.982 de cazuri…