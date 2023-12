Stiri pe aceeasi tema

- Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a avut o convorbire telefonica cu Prim-ministrul Republicii Elene, Kyriakos Mitsotakis. In discuție, Președinta a accentuat implementarea reformelor de catre Republica Moldova - progrese reflectate și in raportul Comisiei Europene din 8 decembrie privind extinderea…

- Romania este iubita in Republica Moldova pentru ajutorul constant, dar, mai ales, pentru lucrurile care ne unesc - limba transmisa cu dragoste de parinti, istoria de la care invatam multiple lectii de demnitate si cultura care construieste cele mai statornice punti, a declarat presedintele Maia Sandu,…

- „Romania este iubita in Republica Moldova, pentru ajutorul constant, dar, mai ales, pentru lucrurile care ne unesc”, a transmis Maia Sandu, intr-un mesaj pe Facebook transmis cu ocazia Zilei Naționale a Romaniei.Președinte din Republica Moldova menționeaza la capitolul lucruri care unesc Romania și…

- Partidul de guvernamant din Republica Moldova, Actiune si Solidaritate, al presedintei Maia Sandu, nu a castigat niciun mandat de primar in cele 11 municipii ale tarii in care au avut loc alegeri locale, dar s-a clasat pe locul intai in tara, castigand 225 de mandate. Pe locul doi, cu 99 de mandate,…

- Comisia Europeana a recomandat miercuri inceperea negocierilor de aderare la UE cu Republica Moldova și Ucraina. Maia Sandu, președinta Republicii Modova a afirmat ca obiectivul de aderare este 2030. ”Astazi este o zi istorica”, a declarat Ursula von der Leyen, președinta Comisiei Europene, dupa anunțul…

- Vicepreședinta Republicii Bulgaria, Iliana Iotova, este in vizita in Republica Moldova pentru doua zile. Astazi, va avea un prinz de lucru cu Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu. In agenda vizitei sint prevazute intrevederi cu Președintele Parlamentului, Igor Grosu, deputații care fac parte din…

- Sambata, 21 octombrie 2023, in Republica Moldova la Castelul Mimi, din satul Bulboaca, raionul Anenii Noi, a avut loc ldquo;Forumul Femeilor din Moldova" editia 2023, avand sloganul ldquo;Luptati, castigati, conduceti . Evenimentul isi propune sa incurajeze dialogul, sa impartaseasca idei si sa cultive…

- Omul lui Putin acuza un plan ascuns in Republica Moldova: modul in care Maia Sandu ar vrea sa se mențina la puterePreședintele Republicii Moldova, Maia Sandu, pentru a se menține la putere, ar putea incerca sa schimbe Constituția, dupa care șeful republicii va fi ales nu prin votul direct al cetațenilor…