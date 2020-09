VIDEO Klaus Iohannis trasează direcția viitoarei majorități parlamentare: Alegerea primarilor în două tururi de scrutin Președintele Klaus Iohannis a declarat luni, la Cotroceni, ca „valul de schimbare” de la alegerile locale trebuie sa continue la alegerile parlamentare prin oprirea „majoritatii toxice” din actualul legislativ. „Incurajez partidele democratice sa continue dialogul, pentru a oferi romanilor incredere in perspectiva unei echipe de guvernare solide, responsabile, cu soluții pentru dezvoltarea Romaniei. Dragi romani, mai avem un pas pentru a incheia acest val de schimbare. Victoria de la locale trebuie confirmata la alegerile din decembrie, cand majoritatea toxica ce a acaparat Parlamentul… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

Sursa articol si foto: stiripesurse.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Președintele Klaus Iohannis spune ca ca victoria in alegerile locale este o victorie majora a dreptei romanesti și ca PSD trece astfel in opozitie. El adauga insa ca aceasta victorie trebuie confirmata și la alegerile parlamentare, pentru a asigura o majoritate care sa adopte reformele necesare Romaniei,…

- Președintele Klaus Iohannis a declarat in aceasta seara ca votul de ieri a fost un vot de blam la adresa minciunii, dezinformarii, stagnarii și incompetenței. Epoca PSD trebuie sa se incheie definitiv pentru ca Romania sa se modernizeze „E doar o victorie de etapa a dreptei. Incurajez partidele democratice…

- Curtea Constitutionala dezbate marti sesizarea presedintelui Klaus Iohannis si cea a Executivului la legea prin care Parlamentul stabileste data alegerilor parlamentare si nu Guvernul. Deciziile privind aceste obiectii au fost amanate de CCR in mai multe randuri. Alegerile legislative vor avea loc…

- Președintele Klaus Iohannis a declarat, miercuri, la Cotroceni, ca nu a discutat despre Guvernul și nu are in vedere taieri de pensii și salarii. El nu a exclus insa inghețarea de salarii și pensii.Citește și: SONDAJ CURS - Clasamentul partidelor la alegerile locale .„Nu s-a vehiculat niciodat…

- "Noi am spus ca ideal ar fi sa le amanam pana in primavara anului viitor. Din pacate, nu s-a acceptat acest lucru. Parlamentul a votat la indemnul Guvernului. Am spus ca e bine sa depasim sezonul rece, dar nu s-a dorit acest lucru. Alegerile se organizeaza. Cetatenii au invatat sa se protejeze.…

- "Legea abia a ajuns la mine. In ultimii 30 de ani, guvernele au stabilit datele alegerilor, acum e prima oara cand Parlamentul vrea sa iși ia acest atribut prin lege. Cum va fi asta, ca Parlamentul stabilește singur cand se alege Parlamentul? Sa ne imaginam ca un numar mare de parlamentari nu vor…

- "Președintele Klaus Iohannis are un rol esențial acum - trebuie sa cheme la consultari urgent toate partidele parlamentare, medici și epidemiologi și sa decida amanarea alegerilor”, a scris deputatul USR Ionut Mosteanu pe Facebook. E OFICIAL! Alegerile locale vor avea loc pe 27 septembrie. Klaus…

- Curtea Constitutionala a prezentat marti, 7 iulie, hotararea de interpretare a unor articole din Constitutie, la sesizarea deputatilor Sergiu Litvinenco si Vasile Bolea, privind posibilitatea organizarii concomitente a alegerilor prezidentiale si parlamentare. Prin urmare, Curtea a decis ca alegerile…