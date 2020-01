Stiri pe aceeasi tema

- Iranul a dat publicitatii primele imagini cu atacul asupra bazelor americane, date publicitatii de Iran. Gardienii Revolutiei a lansat, la primele ore ale zilei de miercuri, atacuri cu rachete asupra fortelor conduse de SUA in Irak, ca represalii pentru atacul SUA cu drona asupra unui comandant iranian…

- 80 de cetateni americani ar fi murit in atacul cu rachete lansat in aceasta dimineata de Iran in Irak, sustine Press TV, televiziunea de stat de la Teheran. Iranul a lansat zeci de rachete asupra a doua baze mari americane din tara vecina ca raspuns la asasinarea generalului Qassem Soleimani, de catre…

- Televiziunea de stat din Iran a afirmat miercuri ca presedintele Statelor Unite, Donald Trump, incearca sa minimalizeze pagubele provocate de atacurile iraniene cu rachete asupra unor obiective americane din Irak. Iranul a lansat marti noaptea rachete asupra fortelor din Irak conduse de…

- Cel puțin 13 rachete au lovit, in noaptea de marți spre miercuri, baza aeriana Ain Al-Asad și baza miliara din Erbil, din vestul Irakului. Atacul a fost inițiat de pe teritoriul Iranului, iar rachetele folosite sunt balistice. Teheranul a revendicat atacul și a anunțat ca este riposta pentru uciderea…

- Iranul a lansat, azi noapte, mai mult de o duzina de rachete balistice impotriva forțelor militare și ai coaliției americane din Irak, a confirmat Departamentul de Aparare al SUA. Acesta este un raspuns coordonat la uciderea celui mai puternic comandant militar iranian, Qassem Soleimani, de vinerea…

- Secretarul de stat al SUA, Mike Pompeo, si seful Pentagonului, Mark Esper, au ajuns la Casa Alba dupa atacul cu rachete iraniene impotriva unor baze militare din Irak, unde stationau trupe americane, anunta miercuri Reuters."Mai mult de zece rachete" au fost trase de Iran impotriva bazelor…

- Cel puțin 13 rachete au lovit, in noaptea de marți spre miercuri, baza aeriana Ain Al-Asad și baza miliara din Erbil, din vestul Irakului. Atacul a fost inițiat de pe teritoriul Iranului, iar rachetele folosite sunt balistice. Teheranul a revendicat atacul și a transmis ca este riposta pentru uciderea…

- Generalul iranian Qassem Soleimani, șeful forțelor de elita Quds, ucis intr-un raid american la Bagdad, pregatea o "acțiune de anvergura" amenințand "sute de vieți americane", a afirmat vineri șeful diplomației americane Mike Pompeo, relateaza AFP. In timp ce Iranul amenința SUA ca se va razbuna, președintele…