- Presedintele Klaus Iohannis a afirmat, luni, la Palatul Cotroceni, ca "a fost foarte usor de prevazut ca Bucurestiul va intra in scenariul 3" - stabilit dupa depasirea incidentei de infectare de 3 la mia de locuitori cu SARS-CoV, in doua saptamani - iar, in acest context, autoritatile locale aveau obligatia…

- Președintele Klaus Iohannis a susținut luni dupa-masa o conferința de presa la Palatul Cotroceni, dupa ce a participat de la ora 12:45, printr-o videoconferința la Summitul Virtual și Forumul Web al Inițiativei celor Trei Mari.

- Presedintele Klaus Iohannis a declarat ca trecerea la PNL a unor social democrati a fost un fenomen care "s-a cam terminat". "Sunt cazuri exceptionale, mi-am exprimat opinia si o cunoasteti foarte bine si s-a cam terminat. Daca ati observat cumva, s-a cam terminat. (...) Puteti…

- Președintele Klaus Iohannis a vorbit, intr-o conferința de presa de la Palatul Cotroceni, despre o viitoare evoluție a pandemiei."Dupa acel vid legislativ, generat de acțiunile pesediste, lucrurile nu au revenit la normal. Avem o creștere liniara. Lucrurile sunt cat de cat sub control. Aici…

- Noul an scolar preuniversitar va incepe la 14 septembrie cu trei scenarii Presedintele Klaus Iohannis a anuntat, astazi, ca noul an scolar preuniversitar va începe la 14 septembrie, iar majoritatea elevilor vor merge efectiv la scoala, urmând sa existe trei scenarii privind…

- Presedintele Klaus Iohannis are, miercuri, la Palatul Cotroceni, o intalnire pe tema educatiei, la care iau parte mai multi membri ai Executivului. Potrivit Administratiei Prezidentiale, la sedinta programata la ora 15,00 vor participa prim-ministrul Ludovic Orban, vicepremierul Raluca Turcan, ministrul…

- Președintele Klaus Iohannis susține ca nu sunt bani pentru toate cheltuielile prevazute inițial. Șeful statului spune înca ca pensiile vor crește totuși, nu însa cu 40%. "E evident ca o crestere de 40% a pensiilor, pur si simplu, nu este posibila, nu sunt banii. Pe de alta parte,…

- Presedintele Klaus Iohannis are in aceasta dupa-amiaza o sedinta pe tema fondurilor europene cu prim-ministrul Ludovic Orban, vicepremierul Raluca Turcan, ministrul Finantelor Publice, Florin Citu, si ministrul Fondurilor Europene, Marcel Bolos.