Stiri pe aceeasi tema

- Decizia de a readuce studentii la cursuri, fizic, apartine fiecarei universitati in parte, a afirmat, joi, presedintele Klaus Iohannis. "Avand in vedere ca fiecare universitate are specificul ei, decizia va fi luata la nivelul fiecarei universitati, avand in vedere autonomia universitara,…

- Diana Șoșoaca nu a mai fost luata de șefii sai din AUR la consultarile convocate de Klaus Iohannis. Doar Claudiu Tarziu și George Simion participa la discuțiile de la Palatul Cotroceni cu președintele. ”Cerem deschiderea urgenta a școlilor”, a spus, la intrarea in Palat, Simion. Citește…

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, are marti o intalnire cu reprezentantii minoritatilor nationale reprezentate in Parlament. Tot marti, presedintele PNL a avut o intalnire cu presedintele UDMR, Kelemen Hunor, si copresedintele USR PLUS, Dan Barna. Negocierile dintre PNL, USR…

- Presedintele Klaus Iohannis a afirmat, luni, la Palatul Cotroceni, ca intr-o saptamana va convoca noul Parlament. "Avand in vedere ca Biroul Electoral Central a comunicat rezultatele finale ale alegerilor parlamentare, acum sunt indeplinite conditiile pentru convocarea noului…

- Premierul interimar Nicolae Ciuca a afirmat, miercuri, la Comandamentul de Iarna de la sediul Ministerului Afacerilor Interne, ca la nivelul fiecarui judet au fost acoperite toate sarcinile pe care prefectii le aveau in acest sens si ca sunt rezolvate problemele legate de echipamente si utilaje de deszapezire.

- Presedintele Klaus Iohannis a afirmat, marti, intr-o conferinta de presa, ca in acest moment nu exista motive pentru impunerea unei stari de urgenta. "Nu avem acum motive sa impunem stare de urgenta si evident in acelasi timp avem toate motivele sa introducem restrictii ca…

- Ministerul Afacerilor Externe (MAE) transmite luni ca trei persoane din Centrala MAE si un angajat al Ambasadei Romaniei din Cairo au fost confirmati ca infectati cu noul coronavirus, in perioada 30 octombrie - 1 noiembrie. In acest context, reprezentantii ministerului informeaza ca au…

- Alegerea lui Florin Iordache ca presedinte al Consiliului Legislativ arata ''nivelul de toxicitate'' atins de majoritatea PSD, a afirmat, miercuri, presedintele Klaus Iohannis. El a spus, intr-o conferinta de presa, la Palatul Cotroceni, ca "actuala majoritate pesedista este una…