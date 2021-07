Stiri pe aceeasi tema

- Armin Laschet, potentialul succesor al Angelei Merkel în functia de cancelar federal, a provocat indignare în Germania dupa ce a fost filmat râzând în timpul unei vizite în zonele devastate de inundații. El a reacționat printr-un mesaj pe Twitter în care își…

- Cancelarul federal german Angela Merkel se va deplasa duminica, 18 iulie, in satul Schuld din landul Renania-Palatinat, unul dintre cele mai afectate landuri germane de inundațiile devastatoare , informeaza Afp, citata de Agerpres . In Renania-Palatinat, cel puțin 90 de oameni și-au pierdut viața. Angela…

- ”Catastrofale”, ca ”în razboi”, ”fara precedent” - inundațiile care au lovit Germania și o parte din Europa saptamâna aceasta, dupa ploi abundente, sunt de o amploare rar întâlnita, cu peste 150 de morți și sute de disparuți raportați pâna…

- Bilantul deceselor provocate de inundatii in vestul Europei a depasit sambata pragul de 150, iar echipele de salvare fac eforturi pentru a curata zonele afectate si pentru a preveni alte prejudicii, relateaza AP. Politia a spus ca mai mult de 90 de decese au fost confirmate in vestul Germaniei, comitatul…

- Echipajele din vestul Germaniei lucreaza fara oprire, dupa ce mai multe regiuni au fost devastate de inundații catastrofale. Sute de oameni sunt in continuare disparuți, in timp ce bilanțul morților a depașit 100. Sunt victime și in Belgia, iar afectate de inundații sunt și zone din Elveția, Luxemburg…

- Numarul persoanelor care și-au pierdut viața in urma inundațiilor din vestul Germaniei a crescut la 80. In schimb, alte 1.300 de persoane sunt date disparute, iar autoritațile nu reușesc sa confirme daca sunt in siguranța, deoarece rețelele de telefonie sunt picate, relateaza The Guardian. Cancelarul…

- Ploile torentiale si inundatiile au afectat joi mai multe tari europene, dar in Germania au provocat o catastrofa fara precedent in ultimele doua decenii, cu cel putin 42 de morti, potrivit celui mai recent bilant, relateaza AFP, preluata de Agerpres. Belgia, unde intemperiile au provocat cel putin…

- Intemperiile violente abatute asupra Germaniei, care au provocat inundatii si prabusirea unor locuinte, au facut cel putin 19 morti, potrivit unui nou bilant stabilit joi de catre autoritatile locale, informeaza AFP. Autoritatile din districtul Euskirchen (Renania de Nord-Westfalia) au…