Stiri pe aceeasi tema

- Actuala sefa de cabinet a Primei Doamne Melania Trump, fosta director de comunicare si atasat de presa al Casei Albe, Stephanie Grisham, si-a prezentat demisia miercuri dupa-amiaza, cu efect imediat, ca urmare a violentelor care au avut loc la Capitoliu, a declarat un responsabil de la Casa Alba, potrivit…

- Congresul Statelor Unite intentioneaza sa continue certificarea rezultatului alegerilor prezidentiale in cursul noptii de miercuri spre joi, dupa plecarea de la Capitoliu a manifestantilor pro-Trump care au blocat cu cateva ore inainte desfasurarea sedintei comune, a anuntat presedinta democrata…

- Ministrul francez de externe, Jean-Yves Le Drian, a condamnat miercuri incidentele provocat de partizanii lui Donald Trump la Capitoliul din Washington, "un atac serios impotriva democratiei", transmite AFP. "Violentele contra institutiilor americane sunt un atac…

- Seful diplomatiei europene Josep Borell a denuntat miercuri "asaltul neobisnuit impotriva democratiei americane", dupa ce manifestanti pro-Trump au invadat Congresul, si a facut apel la respectarea rezultatului alegerilor prezidentiale din SUA, castigate de Joe Biden, relateaza AFP. "In ochii lumii,…

- Donald Trump a indemnat zecile de mii de protestatari stranși la Washington sa mearga spre Capitoliu, acolo unde congresmanii americani erau reuniți pentru a valida victoria lui Joe Biden in alegerile prezidențiale din 3 noiembrie. Mesajul președintelui in exercițiu a fost transmis cu puțin timp inainte…

- Sustinatorii presedintelui in exercitiu Donald Trump au patruns miercuri in plenul Camerei Reprezentantilor, care fusese deja evacuata, si s-au implicat intr-o confruntare armata cu agentii de securitate de la Capitoliu, care au transmis ca au auzit focuri de arma, relateaza EFE. AGERPRES/(AS - autor:…

- UPDATE: Senatorii au fost evacuați, iar unii au relatat ca s-au folosit gaze lacrimogene pentru a-i indeparta pe protestatari.Violențele, incitate de Trump, au loc in timp ce Congresul s-a intrunit pentru a valida victoria lui Biden, in condițiile in care nici majoritatea republicana nu mai are intenția…

- A doua dezbatere intre Donald Trump si Joe Biden, prevazuta initial joi, a fost anulata de comisia independenta insarcinata cu organizarea lor, a facut cunoscut aceasta vineri, scrie AFP. Dupa anuntul testului pozitiv la COVID-19 al presedintelui american, comisia a transformat aceasta…