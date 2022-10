VIDEO. Incident șocant la Constanța. O femeie ar fi vrut să-și arunce copilul în fața mașinilor Incident tulburator petrecut in Constanța. Cațiva trecatori au salvat o fetița de șapte ani. Copila, in pielea goala și infașurata intr-un cearșaf, era in brațele mamei care ar fi amenințat ca o va arunca in fața unor mașini, susținand ca aceasta este posedata. Femeia se indrepta spre un bulevard intens circulat cand a fost oprita. […] The post VIDEO. Incident șocant la Constanța. O femeie ar fi vrut sa-și arunce copilul in fața mașinilor appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

Sursa articol si foto: sursazilei.ro

