VIDEO În căutarea fericirii? Liderii G20 au aruncat monede în Fontana di Trevi Liderii marilor economii mondiale au aruncat duminica monede în Fontana di Trevi din Roma - unii, fara îndoiala, cautând fericirea - într-o tradiție pentru vizitatorii capitalei italiene care dateaza de sute de ani, relateaza Reuters.

Legenda spune ca daca arunci o moneda cu mâna dreapta peste umarul stâng în fântâna, te vei întoarce la Roma.

Majoritatea liderilor care au luat parte la oportunitatea de fotografiere în marja summitului G20 - liderii celor mai mari economii din lume - au aruncat moneda peste umarul drept.

