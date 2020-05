Stiri pe aceeasi tema

- Doua masini puternice au intrat in coliziune pe o sosea din localitatea Scanteia, judetul Iasi. Impactul a fost unul violent, autoturismele fiind serios avariate, dar, din fericire, soferii au scapat fara rani grave. Din imaginile surprinse de martori se vede ca una dintre masini a fost lovita exact…

- Doua mașini au fost implicate intr-un accident rutier produs marți seara, la ieșirea din municipiul Suceava spre Plopeni, pe DN 29 Suceava-Botoșani. Accidentul s-a produs in urma unei patrunderi pe contrasens. La fața locului au intervenit pompierii militari cu o autospeciala pentru ...

- Potrivit ISU Cluj, accidentul s-a produs in jurul orei 9.00, pe drumul de acces catre parcul industrial din Jucu Herghelieun. Citește și: Dosar penal dupa ce angajatii unui restaurant din centrul Clujului au fost prinsi in flagrant cand serveau clienti, in local La fața locului au intervenit…

- UPDATE: „Din primele cercetari efectuate la fața locului, in timp ce conducea un autoturism in localitatea Comisoaia, pe DN2 E85, un barbat de 38 de ani, din Braila, ar fi pierdut controlul autoturismului si a intrat in coliziune cu un alt autoturism ce se deplasa pe sensul opus de circulație, condus…

- Incendiul a afectat trei autoturisme parcate pe o strada din Botoșani. "Din primele informații unul dintre autoturisme a ars in proporție de cca 50%, respectiv compartiment motor, capota și bordul. Caldura degajata a mai afectat doua autoturisme din apropiere, la una bara și un far și la a…

- Doua automobile s-au ciocnit la intersecția strazilor M. Eminescu și M. Varlaam, din centrul capitalei. Impactul a avut loc in jurul orei 13:00, unul dintre șoferi a fost amendat pentru ca nu a cedat trecerea celuilalt.

- Accident grav in aceasta dupa amiaza pe o șosea circulata din vestul țarii! Un microbuz, in care se aflau trei oameni, intre care și un copil, s-a izbit violent de un copac, dupa ce șoferul a pierdut controlul asupra volanului. Impactul a fost unul extrem de violent. Șoferul a ramas incarcerat intre…

- Unul dintre soferii implicati in accidentul rutier de pe Baba Novac, produs duminica dupa amiaza, era baut. IPJ Constanta precizeaza ca, la testarea cu aparatul etilotest barbatul avea o alcoolemie de 1,43 mg l alcool pur in aerul expirat.Potrivit IPJ Constanta, un barbat de 34 de ani a condus un autoturism…