- Accidentul de duminica dimineața, de pe Calea Moților, soldat cu un mort, a șocat opinia publica clujeana. In ultimele 30 de ore au aparut informații suplimentare despre acest caz și despre cel care se afla la volan.Șoferul ar fi plecat duminica dimineașa in tromba, suparat ca pierduse la jocurile de…

- Cel puțin 32 de persoane au murit in urma a doua accidente petrecute in Turcia, la doar cateva ore sitanța unul de altul, potrivit BBC . Primul accident, in care au fost implicate o ambulanta si un autocar, a provocat 15 morti si 31 de raniti pe o autostrada care face legatura intre intre Gaziantep…

- Avem informatii noi despre accidentul din Maramures, in care a fost implicat un autocar cu 52 de turisti polonezi. Soferul ar fi suferit un infarct in timp ce se afla la volan, iar autocarul scapat de sub control a intrat in zidul unei case. Autoritatile au activat planul rosu de interventii. Sapte…