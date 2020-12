VIDEO Imagini impresionante cu prăbușirea radiotelescopului Arecibo Celebrul radiotelescop Arecibo de pe insula americana Puerto Rico, folosit de astronomii din întreaga lume și care a permis descoperirea primelor planete care orbiteaza o alta stea decât Soarele, s-a prabușit marți dupa 57 ani de funcționare, scrie AFP.



"Platforma s-a prabușit într-un mod neplanificat", a declarat pentru AFP Rob Margetta, purtatorul de cuvânt al American National Science Foundation, care finanțeaza observatorul.



