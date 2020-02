Stiri pe aceeasi tema

- Vremea se racește drastic in urmatoarele ore, cand temperaturile din termometre vor scadea drastic. De asemenea, sunt așteptate ploi, lapovița și ninsori viscolite, ce vor pune stapanire pe aproape toate regiunile din țara. Episodul de iarna, insa, nu va dura mult.

- Ninge abundent si in judetele Brasov si Covasna, iar asta este o veste buna pentru hotelieri si pasionatii sporturilor de iarna! Insa, ninsoarea este o problema pentru autoritatile care trebuie sa lucreze la foc continuu pentru ca drumurile sunt ramana practicabile.

- Iarna iși intra in drepturi, e oficial. Conform meteorologilor, vremea se va raci in zielele urmatoare, iar cand in regiunile din sudul și estul țarii se vor semnala condiții de burnița și fulguiala. De saptamana viitoare, insa, ninsorile iși vor face simțite prezența.

- Vremea se va raci in urmatoarele zile, in mai multe zone din țara, insa temperaturile vor ramane, in continuare, neobișnuite pentru aceasta perioada, potrivit Administrației Naționale de Meteorologie.

- Valul de aer polar care a patruns in Romania aduce frig cumplit. Gerul Bobotezei se instaleaza in noaptea de luni spre marti, cand se vor inregistra pana la minus 19 grade in estul Transilvaniei, iar vantul va accentua senzatia de frig.

- Meteorologii spun ca vremea se va raci in urmatoarele zile in toata țara. Lapovița și ninsori sunt așteptate la sfarșitul saptamanii. Iarna iși intra in drepturi și in București, unde va ninge duminica.Ultimele zile din anul 2019 vor fi cu adevarat unele specifice de iarna, anunța meteorologii, are…

- Iarna și-a intrat in drepturi in anumite locuri din Romania. Mai multe județe sunt, inca de joi, sub cod galben de ninsori și de viscol, iar acesta ramane in continuare in vigoare, pana sambata dimineața. La munte, a nins și va mai ninge in continuare, adaugand stratului de zapada, de 20 de centimetri,…

- Imagini superbe cu ninsoarea de luni, de la Arieșeni – Vartop, postate pe contul de Facebook Descopera Munții Apuseni. In imagini se vede cum iarna pune, incet, stapanire pe munte, iar peisajul se schimba. ”Ninge ca in povești, zapada a inceput sa iși faca simțita prezența,in sezonului de iarna 2019-2020,…