VIDEO Iar se aude cântecul de nuntă al cocoșului de munte Imagini splendide cu mai multi cocosi de munte au fost surprinse in Parcul National Piatra Craiului. In inregistrare se vede cum un mascul face un spectaculos ritual de imperechere. Exemplarul isi umfla penajul si isi deschide coada in forma de evantai. Cocosul de munte este foarte sperios si scump la vedere. Isi face aparitia in paduri, odata cu topirea ultimelor petice de zapada, si doar turistii norocosi pot sa il zareasca.Trebuie sa stiti insa ca, in perioada de imperechere, aceasta pasare devine agresiva si poate chiar sa atace oamenii care ii ies in cale. VIDEO: Remus Cucu Citeste articolul mai departe pe ziaruldeiasi.ro…

Sursa articol: ziaruldeiasi.ro

