Stiri pe aceeasi tema

- Peste jumatate din deținuți spun și ca nu au fost informați ca au dreptul sa nu dea nicio declarație in timpul audierii. Cifrele vin din primul studiu din Romania privind respectarea drepturilor procedurale ale deținuților. Studiul a fost realizat de Asociația pentru Apararea Drepturilor Omului in…

- Un alergator a fost lovit de fulger in timpul unei curse nocturne pe munte. Tragedia a avut loc in Grecia. Un alt concurent a fost ranit grav, conform declarațiilor autoritaților locale. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro ×…

- Un accident rutier in care au fost implicate trei mașini s-a produs ieri, in comuna nemțeana Gadinți, chiar in timp ce un reporter al TVR realiza un materiale despre "una dintre cele mai periculoase intersecții".

- A avut loc o bataie ca in filme la Untold cand pe scena se afla David Guetta. Spiritele s-au incins in cea de-a treia zi de festival, atunci cand unii tineri au decis sa iși regleze socotelile chiar sub privirile petrecareților. Distracția celor veniți la festival a fost intrerupta de cațiva barbați…

- Un tanar aflat in scaun cu rotile a fost luat pe sus de festivalieri și ridicat deasupra mulțimii, in prima zi a festivalului UNTOLD, pe 4 august, timpul concertului Innei. Imaginile emoționante au fost distribuite de primarul Emil Boc, pe pagina sa de Facebook, și preluate de publicația Monitorul de…

- Un tanar aflat in scaun cu rotile a fost luat pe sus de festivalieri și ridicat deasupra mulțimii, in prima zi a festivalului UNTOLD, pe 4 august, timpul concertului Innei. Imaginile emoționante au fost distribuite de primarul Emil Boc, pe pagina sa de Facebook, și preluate de publicația Monitorul de…

- Infrastructura rutiera judeteana este la pamant in judetul Timis si unde se lucreaza, se face cu viteza melcului. Centura ocolitoare a Timisoarei, drumul spre A1 care trece prin Giarmata si alte obiective importante bat pasul pe loc. Despre podul din Parta, construit dupa al doilea Razboi Mondial, nimeni…

- Iuliana Beregoi a implinit recent frumoasa varsta de 18 ani și deși a avut un majorat pe cinste, artista este in turneu prin țara și nu are timp de pierdut. Artista a avut parte de un moment bizar in timpul unui concert susținut la Bistrița: una dintre fanele ei a tras-o efectiv de par, scrie... View…