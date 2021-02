VIDEO Grecia: Acropola din Atena, acoperită de zăpadă Acropola din Atena era acoperita marti de un strat de zapada, la fel ca alte situri arheologice din capitala Greciei, oferind imagini exceptionale pentru aceasta tara, unde valul de frig numit "Medea", un personaj din mitologia greaca, a perturbat semnificativ transporturile, relateaza AFP. Partenonul, celebrul edificiu din secolul al V-lea i.Hr., din centrul istoric al Atenei, abia se observa sub aversele puternice de zapada care au acoperit capitala elena in cursul noptii, potrivit unui fotograf AFP. Foto: (c) Costas Baltas / REUTERS Ninsoarea, care a inceput luni si s-a intensificat in cursul… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

