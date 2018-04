Stiri pe aceeasi tema

- O cearta intre doi navetiști s-ar fi putut incheia tragic, intr-o stație de metrou din Londra. Cei doi s-au aflat la un pas de moarte, dupa ce au cazut pe șinele de metrou, in timp ce trenul se apropia cu viteza. In imaginile surprinse de martori, Boguslaw Rybski, in varsta de 34, și Przemyslaw…

- Autoritațile de la Londra sunt extrem de ingrijorate dupa ce nu mai puțin de 50 de persoane și-au pierdut viețile dupa ce au fost ucise pe strazile londoneze, iar pe lista facuta publica de autoritați se afla și romani.

- Doi barbați, aflați in stare de ebrietate, s-au desechilibrat și au cazut in fata trenului, la stația de metrou Green Park din Londra. Incidentul a fost filmat de unul dintre martori. Se pare ca cei doi stateau foarte aproape de marginea peronului și se luptau in joaca, iar la un moment…

- „Soții Arnolfini” este cel mai cunoscut tablou al pictorului flamand Jan van Eyck (1390-1441) și cea mai importanta creație a sa, aflata acum la National Gallery din Londra. Pictorul il infațișeaza pe un anume Giovanni Arnolfini, se pare, cu prilejul casatoriei sale. Giovanni era un bogat negustor italian…

- O femeie a fost trasa sub o garnitura de metrou din Londra, dupa ce haina și geanta ei au ramas blocate in ușile trenului. Pasagerii au povestit ingroziți ca au auzit țipetele femeii care striga...

- Ministrul britanic pentru Brexit, David Davis, va incerca vineri sa asigure tabara euroscepticilor cu privire la dorinta guvernului de la Londra de a taia cu adevarat puntile cu Uniunea Europeana, dupa ce afirmatii facute de ministrul de finante din executivul Theresei May au starnit indignare, relateaza…

- Dupa ce toata lumea credea ca Ducesa de Cambridge vrea sa dea de ințeles ca urmatorul copil al ei și-al Prințului William va fi fetița (asta deoarece Kate a purtat taioare roz in doua dintre aparițiile sale), iata ca, tot in doua randuri, aceasta poarta doua nuanțe de albastru. Ieri și azi, mai exact.…

- Arsenal si Manchester United au anuntat luni ca schimbul jucatorilor Alexis Sanchez-Henrikh Mkhitaryan e oficial! Jucatorul care a lasat Londra pentru Manchester va deveni cel mai bine platit jucator din istoria Premier League, avand un salariu anual de 20.6 milioane de euro.