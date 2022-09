Stiri pe aceeasi tema

- ”Multumesc, de asemenea, pentru leadershipul care inspira al lui Vladimir Putin”, a declarat el.Realizandu-si gafa, a reluat si a spus ”leadershipul care inspira al lui Volodimir Zelenski”.Deputatii au ras de aceasta gafa a fostului premier britanic, care a incercat sa ramana calm.In aceasta prima interventie…

- Ucraina a anuntat schimbul cu Rusia a 215 militari, printre care sefi ai apararii de la combinatul siderurgic Azovstal din orasul Mariupol, simbol al rezistentei la invazia rusa, scrie AFP. „Am reusit sa eliberam 215 de persoane”, cel mai mare schimb de la inceputul invaziei ruse in februarie, a declarat…

- Suntem in ziua cu numarul 168 a razboiului pornit de Vladimir Putin in Ucraina. Dupa atacul de marți al unei baze aeriene ruse aflata in spatele liniei frontului din Crimeea, ​presedintele ucrainean Volodimir Zelenski afirma ca razboiul Rusiei impotriva Ucrainei si a intregii Europe libere a inceput…

- Premierul britanic Boris Johnson afirma ca Vladimir Putin n-ar fi invadat niciodata Ucraina daca ar fi fost femeie și ca președintele Rusiei reprezinta ”exemplul perfect de masculinitate toxica”, transmit The Guardian, BBC, 7sur7. Intr-un interviu la canalul german ZDF, dupa summit-ul G7 de la Schloss…