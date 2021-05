Stiri pe aceeasi tema

- Formatia engleza Manchester City s-a calificat pentru prima data in istorie in finala Ligii Campionilor, dupa ce a invins, marti, pe teren propriu, cu scorul de 2-0 (1-0), echipa franceza PSG, in meciul retur al semifinalelor. In tur, tot City s-a impus, cu 2-1. Parizienii, finalisti ai editiei precedente,…

- Finalistele Ligii Campionilor la fotbal feminin, ediția 2021, s-a stabilit sambata, dupa desfașurarea manșei a doua a semifinalelor Chelsea Londra - Bayern Munchen și Paris Saint Germain – Barcelona. S-au calificat in finala de pe 16 mai, Chelsea și Barcelona. In prima partida a zilei, Barcelona…

- Manchester City a facut un pas important spre finala Ligii Campionilor la fotbal, dupa ce a invins-o pe Paris Saint-Germain cu scorul de 2-1 (0-1), miercuri seara, in deplasare, in prima mansa a semifinalelor. Finalista editiei trecute a deschis scorul prin Marquinhos (15), dar echipa antrenata de…

- Echipele Bayern Munchen si Paris Saint-Germain se vor infrunta in sferturile de finala ale Ligii Campionilor la fotbal, intr-o reeditare a finalei de anul trecut, conform tragerii la sorti care a avut loc vineri la Nyon. Un alt duel la fel de interesant este cel dintre Real Madrid, castigatoarea trofeului…

- Starul Kylian Mbappe a reusit o dubla pentru Paris Saint-Germain in victoria obtinuta pe teren propriu, cu scorul de 3-0, in fata formatiei Lille OSC, sinonima cu calificarea in sferturile de finala ale Cupei Frantei la fotbal. Foto: (c) IAN LANGSDON / EPA Argentinianul Mauro Icardi a deschis scorul…

- Manchester City a reusit o calificare fara emotii in sferturile de finala ale Ligii Campionilor la fotbal, dupa ce a dispus cu 2-0 de Borussia Moenchengladbach, marti seara, pe Puskas Arena din Budapesta, in mansa secunda a optimilor de finala ale competitiei. City se impusese cu acelasi scor si in…

- FC Barcelona a fost invinsa clar de Paris Saint-Germain, cu scorul de 4-1, marti seara, pe Camp Nou, intr-un meci din prima mansa a optimilor de finala ale Ligii Campionilor la fotbal. Catalanii au deschis scorul prin Lionel Messi ('27 - penalty), dar Kylian Mbappe a egalat la scurt timp ('32). Campioana…

