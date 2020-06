Stiri pe aceeasi tema

- Royal Dutch Airlines anunța creșterea graduala a numarului de zboruri. Compania va opera 3.000 de zboruri in luna iulie. Ruta București–Amsterdam face parte din noul plan de zbor, incepand cu 17 iunie. Daca in perioada de varf a pandemiei KLM a operat intre 5 și 10% din totalul de zboruri, pana la finalul…

- Președintele Klaus Iohannis a vorbit despre o relaxare a masurilor de izolare la domiciliu pentru cei care vin din strainatate. Criteriul pe baza caruia se va renunța la aceasta masura este numarul mic de imbolnaviri la milionul de locuitori. „Este important ca ușor-ușor sa renunțam la unele din aceste…

- Marocanul Ziyech a primit un upgrade important la FIFA 20 pentru ultimul sezon in tricoul lui Ajax. Gamerii iși pot freca palmele de fericire, Echipa Sezonului din Olanda ofera cateva carduri importante. Cel mai important, de 96 OVR, l-a primit mijlocașul ofensiv de la Ajax, Ziyech, care se poate desparți…

- Zboruri speciale spre Spania, Italia, Belgia și Olanda cu TAROM, Cat costa biletul. Tarom anunța ca extinde zborurile speciale. La momentul actual pot zbura muncitorii sezonieri, lucratorii in domeniul transporturilor și cetațenii care sunt repatriați. Frecvența zborurilor este una speciala, fiind maximum…

- Razvan Marin (23 de ani), mijlocașul lui Ajax, și familia lui au vrut sa revina in Romania dupa incheierea starii de urgența, dar au avut de suferit la intrarea in țara, scrie GSP.roInternaționalul roman, Petre Marin, și familia lui au stat ore intregi in vama Nadlac, care a fost sufocata de numarul…

- Un roman in varsta de 54 de ani, care intenționa sa se intoarca in Romania din strainatate, a fost prins, vineri, la frontiera din Austria cu o mașina furata și cu documente falsificate. Autoturismul avea numere de inmatriculare din Belgia, informeaza un comunicat al poliției austriece. In timpul controlului…

- În timp ce multe restaurante din întreaga lume ramân închise din cauza restricțiilor impuse pentru a limita raspândirea pandemiei COVID-19, un restaurant din Amsterdam experimenteaza cu un nou mod de a lua cina în oraș, relateaza CNBC.Mediamatic ETEN, un restaurant…

