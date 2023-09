Stiri pe aceeasi tema

- Pompierii din Chișinau continua sa faca minuni și sa demonstreze calitați de super eroi. Despre acest lucru scriu internauții, oferind un exemplu de salvare a unei pisici care s-a pomenit intr-o situație extrem de dificila, a ramas blocata pe copertina unui apartament de la ultimul etaj al unei cladiri…

- In acesta dimineața, o mașina a fost cuprinsa de flacari, in apropierea unui sens giratoriu din municipiul Chișinau. Imediat, la fața locului au fost solicitați angajații Inspectoratului General pentru Situații de Urgența (IGSU). Persoane traumate sau daune altor participanți la trafic nu sunt inregistrate,…

- Aseara, pe 20 iulie, in jurul orei 23:50, o batrana de 65 de ani din Iasi s a aruncat in fata unui tren care circula pe ruta Chisinau ndash; Bucuresti. Femeia a murit in urma impactului. Conform unui comunicat de presa pus la dispozitie de Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta din Iasi, aseara, pe…

- Marți dimineața, intr-un apartament de pe bd. Dacia din Chișinau, a izbucnit un incendiu. Incendiul ar fi fost provocat de mancarea care a fost lasata nesupravegheata de stapani, dupa care a luat foc, generand flacari și degajand fum dens. Ulterior, pompierii de la Inspectoratul General pentru Situații…

- Interventie de urgenta a pompierilor in vestul judetului Timis, la Iecea Mare, acolo unde o persoana a fost blocata sub pamant, dupa o surpare. Pompierii din cadrul Detașamentului 2 Timișoara și Secției Sannicolau Mare intervin pentru extragerea persoanei ramase blocata sub pamant surpat. La fața locului…

- Incendiu la Moscova in celebra cafenea "Pușkin".Trei persoane au fost ranite intr-un incendiu in nordul Moscovei, unde se afla studiouri de teatru și dans, potrivit Direcției Principale a Capitalei - Ministerului Situațiilor de Urgența al Federației Ruse.Vizitatorii "cafenelei Pușkin” din Moscova de…

- In dupa amiaza zilei de joi, 6 iulie, angajații IGSU au salvat o persoana de la inalțime de 50 metri. Cazul a avut loc in municipiul Chișinau, pe strada Vasile Lupu 28, pe teritoriul unui șantier de construcții. Apelul la Serviciul Unic de Urgența 112 a fost recepționat la ora 12:48. Potrivit informațiilor…

- O fetița de 4 ani din Cluj-Napoca, Romania a ramas blocata, zeci de minute, in mașina familiei, dupa ce mama a coborat preț de cateva minute, iar autoturismul s-a blocat automat, cu cheile inauntru. Ca sa o scoata pe micuța, pompierii au fost nevoiți sa sparga geamul mașinii, scrie digi24.ro.