- Guvernul din India a cerut companiilor care au rețele de socializare sa elimine din conținutul lor orice mențiune privind „varianta indiana” a coronavirusului, potrivit BBC.Ministrul telecomunicațiilor a argumentat ca Organizația Mondiala a Sanatații a inregistrat aceasta varianta drept B.1.617 și a…

- Autoritatea de reglementare in domeniul activitatilor nucleare din Slovacia si-a dat joi acordul pentru ca noul reactor trei de la centrala nucleara de la Mochovce sa fie pornit, transmite Reuters. Centrala nucleara de la Mochovce, detinuta de grupul energetic Slovenske Elektrarne, controlat…

- Italia și-a atins obiectivul de a administra 500.000 de vaccinari COVID-19 intr-o singura zi, a declarat vineri ministrul Sanatații, Roberto Speranza, citat de Reuters. Pragul a fost atins joi. Oficialii sperau inițial sa il atinga la jumatatea lunii, dar au trebuit sa il amane din cauza intarzierilor…

- Rishi Sunak, ministrul britanic de Finante, a cerut luni Bancii Angliei sa analizeze oportunitatea lansarii unei monede digitale sustinuta de banca centrala, numita Britcoin, cu scopul de a contracara problemele implicate de criptomonede precum bitcoin, transmite Reuters, citata de News.ro . Noua moneda…

- Autoritatile ruse ameninta ca îl vor hrani fortat pe disidentul Alexei Navalnîi, aflat în greva foamei în penitenciar, afirma avocatii opozantului rus, relateaza Reuters și Mediafax. „Observând severitatea efectelor grevei foamei, conducerea penitenciarului…

- Guvernul din Finlanda a retras o propunere de introducere a unor interdictii de iesire din casa in mai multe orase in incercarea de a opri raspandirea pandemiei de COVID-19, a declarat miercuri premierul Sanna Marin, potrivit Reuters. Decizia vine dupa un anunt al unei Comisii Constitutionale conform…

- Politia turca a arestat trei oficiali din conduceri locale ale Partidului Democratic al Poporului (HDP), sustinator al drepturilor kurzilor, anunta vineri presa din Turcia, dupa inceperea unui proces pentru desfiintarea acestei formatiuni politice, potrivit AGERPRES. Un procuror a intentat…

- Presedintele ucrainean Volodimir Zelenski s-a vaccinat marti cu prima doza de vaccin anti-COVID-19 de la AstraZeneca, produs in India, in timpul unei deplasari pe linia frontului din estul tarii, in speranța ca-i va convinge pe ucraineni ca serul este sigur și eficient, relateaza Reuters . Liderul a…