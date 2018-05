Stiri pe aceeasi tema

- EIT Forum Auto, reprezentantul oficial si unic importator Volvo pe piata autohtona, anunta noua structura de conducere: incepand cu februarie 2018, Ionut Lupu preia functia de Director Executiv. Anterior, Ionut Lupu a fost General Manager al Diviziei Comerciale in cadrul Honda Trading Romania. Potrivit…

- Posibilitațile de imbunatațire a interacțiunii autoritaților cu societatea civila au fost discutate astazi in cadrul unei intrevederi a prim-ministrului Pavel Filip cu Ancuța Vameșu, consilier de nivel inalt al UE pentru relația Guvernului cu societatea civila.

- Intrebata, la Antena 3, daca este adevarat ca este 'exagerat de fidela' presedintelui PSD, Liviu Dragnea, Viorica Dancila a raspuns: 'Sunt exagerat de fidela partidului. (...) Lucrez cu domnul Dragnea de foarte multi ani. (...) Am pornit de la simplu membru de partid. (...) Domnul Dragnea…

- In mai putin de doua saptamani, primarul Dan Nita a tocat 100.000 de euro, din banii primariei, pe ”hartoage” @ Studiile, para-studiile si consultanta pe diverse teme gauresc bugetul primariei fara a lasa nimic in urma @ Tinind cont de faptul ca o saptamana are 5 zile lucratoare, un calcul matematic…

- Invitat la bilantul pe 2017 al Directiei Nationale Anticoruptie, presedintele Klaus Iohannis a lansat un mesaj dur in sustinerea institutiei anticoruptie. Dupa ce a adresat un elogiu magistratilor, Iohannis a reiterat, in final, faptul ca va ramane un partener si un sustinator al DNA. Citeste…

- Autor: Stelian ȚURLEA Neobositul, neinduplecatul un cristian are o editura aparte in noianul de edituri romanești – Casa de pariuri literare – la care a publicat cele mai interesante carți-interviuri cu scriitori și oameni de cultura romani, carți ale unor autori tineri marginalizați pe nedrept de…

- Marți, primarul Timișoarei a facut din nou o trecere in revista a situației dezastruoase de la Societatea de Transport Public Timișoara, despre care spune ca a reușit sa o salveze de la faliment. Robu s-a plans de halul in care circula mijloacele de transport in comun, dar este mulțumit de…

- Transportatorul national de gaze naturale, Transgaz, a realizat in 2017 venituri in scadere cu 4% fata de 2016, dar a obtinut un profit cu 1% mai mare, arata raportarea rezultatelor preliminare pe anul trecut transmisa joi de companie catre Bursa de Valori Bucuresti. Veniturile din activitatea…