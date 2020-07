Stiri pe aceeasi tema

- Imaginile spectaculoase cu doi copii, de 3 și 10 ani, din orașul francez Grenoble, care au scapat in mod miraculos dintr-un incendiu, au facut inconjurul lumii. Va atenționam, filmarea are un puternic impact emoțional.

- Doi frați in varsta de zece, respectiv, trei ani, din Franța, s-au aruncat in brațele unor trecatori, de la etajul trei al blocului in care locuiau, pentru a scapa de un incendiu. Momentul a fost filmat.

- Doi frați au fost salvați din incendiul apartamentului in care se aflau in orașul francez Grenoble, dupa ce au cazut aproximativ 10 metri de la o fereastra inainte de a fi prinși de oameni pe strada de dedesubt. Copiii, de 10 și trei ani, au fost prinși in brațe de localnicii pregatiți sa le vina in…

- Doi copii, cu varsta de trei și zece ani, au sarit de pe fereastra in brațele privitorilor, dupa ce un incendiu a cuprins apartamentul lor. Incidentul s-a petrecut in orașul Grenoble din sud-estul Franței. Imaginile arata cum cei doi minori se arunca de la etajul 3, in brațele cetațenilor veniți sa-i…

- Doi frați de 10 și trei ani au reușit sa scape cu viața dintr-un apartament cuprins de flacari în orașul francez Grenoble dupa ce au sarit de la etajul trei al cladirii și au fost prinși de trecatorii aflați pe strada, scrie The Guardian.Cei doi frați au scapat teferi din incidentul care…

- Doi baieți de 3 și 10 ani, din orașul Grenoble, Franța, au reușit sa scape cu viața dupa ce s-au aruncat de la etajul trei al apartamentului in flacari și au fost prinși de trecatori, scrie NYPost, citat de libertatea.ro.

- Doi baieți de 3 și 10 ani, din orașul Grenoble, Franța, au reușit sa scape cu viața dupa ce s-au aruncat de la etajul trei al apartamentului in flacari și au fost prinși de trecatori, scrie NYPost.In imaginile de pe internet este surprins momentul in care doi frați au sarit dintr-un apartament in flacari…

- BULETIN INFORMATIV Un cațeluș a fost salvat din valvataia flacarilor la Gologanu Pompieri vranceni din cadrul Detașamentului de Pompieri Focșani au fost solicitați astazi, sa intervina pentru stingerea unui incendiu la o gospodarie din localitatea Gologanu. La fața locului s-au deplasat trei echipaje…