Stiri pe aceeasi tema

- Fluxul de calatori de la metrou a crescut semnificativ fața de saptamana trecuta, odata cu introducerea primelor masuri de relaxare. La metrou, polițiștii și jandarmii au grija ca toți calatorii sa poarte masca de protecție. Cei care se abat de la reguli sunt sancționați.

- Premierul Ludovic Orban a declarat, referitor la petrecerea din Herastrau, ca este dificil ca in locurile publice sa stea echipele de ordine si sa verifice pe oricine daca respecta distantarea fizica. Intrebat despre petrecerea din Herastrau, Ludovic Orban a afirmat ca parcurile sunt fie in subordinea…

- Wizz Air, compania aeriana cu cea mai mica amprenta de mediu din Europa, a anunțat astazi ca incepand cu 1 mai introduce masuri adiționale de igiena pentru a asigura sanatatea și binele clienților și echipajelor. Wizz Air implementeaza noi protocoale – in conformitate cu reglementarile oficiale – pentru…

- Cristiano Ronaldo (35 de ani) a fost criticat de fani dupa apariția unui videoclip in care acesta sarbatorea aniversarea nepoatei sale Alicia, alaturi de alți membri ai familiei. Starul portughez se afla in prezent in Madeira, intr-o perioada in care autoritațile din Portugalia indeamna cetațenii sa…

- Aproximativ 800.000 de copii britanici au participat la un curs de educatie fizica difuzat online, luni, dupa ce Guvernul de la Londra a ordonat inchiderea scolilor pe teritoriul intregii tari cu scopul de a limita raspandirea pandemiei de coronavirus, informeaza Reuters, scrie Agerpres.Cursul…

- (Foto: Fildis Reșit\Facebook) Senatorul Vergil Chițac a participat, in 8 Martie, la o petrecere organizata pentru femeile musulmane din Constanța. La eveniment au participat 400 de femei de toate varstele și din mai multe localitați din județ. Petrecerea a fost organizata de Fildis Reșit, președintele…