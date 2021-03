Stiri pe aceeasi tema

- Fostul procuror Liviu Mihai Tudose, fost procuror general adjunct al Parchetului de pe langa Curtea de Apel Ploiesti, s-a aflat joi in Parlament, in Comisia juridica a Camerei Deputatilor, unde s-a dezbatut proiectul de lege de desfiintare a Sectiei pentru Investigarea Infractiunilor din Justitie.…

- Comisia Juridica a Camerei Deputaților a adoptat, joi, 18 martie, cu 16 voturi ‘pentru’, 8 voturi ‘contra’ și 3 abțineri amendamentul la proiectul de lege privind desființarea Secției pentru Investigarea Infracțiunilor din Justiție (SIIJ) care prevede ca trimiterea in judecata a magistraților se va…

- Marcel Ciolacu a transmis ca PSD va vota impotriva desfiintarii Sectiei pentru Investigarea Infractiunilor in Justitie (SIIJ), iar daca proiectul privind desfiintarea SIIJ va trece de Parlament, atunci social-democratii vor face demersuri sa atace la CCR actul normativ.

- Avocatul Cristian Winzer s-a uitat pe motivarea proiectului de lege privind desființarea SIIJ, adoptat astazi de Guvern, și a descoperit lucruri absolut ingrozitoare. ” ”Motivarea coerenta” și ”fundamentarea temeinica” a proiectului de lege privind desființarea SIIJ, adoptat astazi de guvern: ”numeroase…

- Doi procurori originari din Buzau vor ramane fara funcțiile deținute in cadrul Secției pentru Investigarea Infracțiunilor din Justiție daca proiectul de lege care vizeaza desființarea acesteia va trece de Parlament. Unul dintre aceștia este procurorul Nicolae Marin, adjunctul șefului Secției pentru…

- Consiliul Superior al Magistraturii (CSM) a explicat joi seara motivele care au stat la baza luarii deciziei de avizare negativa a proiectului de desființare a Secției pentru Investigarea Infracțiunilor din Justiție. Motivarea integrala, AICI! Conform unui comunicat al CSM, proiectul…

- Liderul deputatilor UDMR Csoma Botond raspunde DNA, care a acuzat un atac "direct și nefondat” al acestuia și spune ca UDMR vrea ca justitia sa functioneze echitabil si fara abuzuri sau situatii interpretabile. "Nu consider ca este sanatos, din punctul de vedere al functionarii justitiei,…

- Jurnalistul mureșean Vajda Gyorgy a publicat marți, 22 decembrie, pe pagina sa de Facebook, un set de fotografii proprii realizate in urma cu 31 de ani, in timpul Revoluției de la Targu Mureș. (Redacția) Post-ul FOTO: 25 de fotografii de colecție cu Revoluția din Targu Mureș apare prima data in Stiri…