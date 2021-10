​VIDEO Cum testează Samsung telefoanele pliabile ​Samsung a publicat un clip despre modul în care testeaza telefoanele pliabile și sunt aratate patru tipuri de teste, printre care scufundarea în apa și un test de închidere - deschidere. Samsung a lansat la finalul verii noile telefoane pliabile Z Fold 2 și Z Flip 3, acesta din urma fiind cel mai accesibil telefon pliabil lansat de companie.





Comentând clipul, publicația The Verge noteaza ca ar putea fi o încercare a Samsung de a liniști potențialii clienți care au citit despre cazuri în care au aparut fisuri pe ecranul lui Galaxy Flip 3. Site-uri… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

