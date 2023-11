Stiri pe aceeasi tema

- Vloggerul care i-a pacalit pe influenceri cu farsa ”branza regelui” a facut primele și singurele declarații! Andrei Petroff a dezvaluit adevarata intenție pe care a avut-o in urma acestei farse, dar și concluziile pe care le are dupa ce coletul sau a ajuns la influencerii din Romania. In ciuda acuzațiilor,…

- Oana Roman și Ana Morodan au fost pacalite de catre un tanar youtuber sa promoveze pe rețelele de socializare un produs inexistent. Cum a reacționat fiica lui Petre Roman, dupa ce a aflat ca totul a fost o farsa.

- Oana Roman și Ana Morodan au fost pacalite de catre un tanar youtuber sa promoveze pe rețelele de socializare un produs inexistent. Cum a reacționat fiica lui Petre Roman, dupa ce a aflat ca totul a fost o farsa.Oana Roman și Ana Morodan au promovat in meniul online un produs, care, de fapt, nu exista…

- Un vlogger din Romania a reușit sa pacaleasca cei mai cunoscuți influenceri din Romania. In timp ce alții au avut dubii cu privire ”branza regelui”, alte persoane cunoscute au promovat un produs care nu exista. Iata ce scop a avut vloggerul și ce reacție au avut influenceri precum Oana Roman sau Silviu…

- E scandal monstru dupa ce mai mulți influenceri au fost pacaliți sa promoveze un produs inexistent. Silviu Faiar, Ana Morodan și Oana Roman se numara printre cei care și-au luat țeapa.Un vlogger a pus la cale un plan pentru a arata cum cei pe care sute de mii de oameni ii urmaresc fac promovare la…

- Unii dintre cei mai urmariți influneceri au ajuns sa faca reclama la un produs care nu exista. Un cunoscut Vlogger care scoate la iveala impostura celor care au mii de urmaritori, a pus la cale o campanie de promovare fictiva. Acesta a cumparat o bucata de branza de la un Supermarket și a trimis-o influencerilor.…

- TikTok a anuntat ca a sters peste 500.000 de videoclipuri si a inchis 8.000 de transmisiuni in direct legate de conflictul dintre Israel si Hamas, la cateva zile dupa un avertisment din partea UE care i-a reamintit obligatia de a lupta impotriva continuturilor ilegale, informeaza AFP. Din 7 octombrie,…

- De ce nu merge Dorian Popa in vacante: ”Pierd bani!” Dorian Popa a devenit celebru in 2011, odata cu lansarea serialului Pariu cu Viața și a trupei fenomen LaLa Band. Mai tarziu, artistul a descoperit online-ul, acolo unde se bucura de un foarte mare succes la momentul actual. Vezi aceasta postare…