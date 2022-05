Stiri pe aceeasi tema

- primar orasul sarmasu Post-ul Primaria orașului Sarmașu va ureaza Paște Fericit! apare prima data in Stiri din Mures, Stiri Targu mures – Liderul presei muresene. Sursa articolului: Primaria orașului Sarmașu va ureaza Paște Fericit! Credit autor: Morar Marius. Source

- Va prezentam, in randurile de mai jos, prognoza meteo pentru municipiul Targu Mureș pe urmatoarele noua zile, prezentata pe pagina web www.vremea.ido.ro. (Redacția) Post-ul Cum va fi vremea in Targu Mureș in urmatoarele noua zile apare prima data in Stiri din Mures, Stiri Targu mures – Liderul presei…

- In Targu-Mureș exista un centru care ofera suport victimelor din județ, servicii de consiliere psihologica, asistența sociala Post-ul Centru de ajutor cu locație secreta apare prima data in Stiri din Mures, Stiri Targu mures – Liderul presei muresene. Sursa articolului: Centru de ajutor cu locație secreta…

- 40 de elevi ucrainieni au inceput de luni, 14 martie, școala in sistem online, conectați la sistemul de invațamant din Ucraina Post-ul Școala online pentru elevii ucrainieni apare prima data in Stiri din Mures, Stiri Targu mures – Liderul presei muresene. Sursa articolului: Școala online pentru elevii…

- La Targu Mureș, "Marșul pentru viața" a ajuns in 2022 la a 11-a ediție. Acesta va avea loc sambata, in 26 martie, incepand cu ora 11.00 in Piața Teatrului. Post-ul "Marșul pentru viața" revine la Targu Mureș! apare prima data in Stiri din Mures, Stiri Targu mures – Liderul presei muresene. Sursa articolului:…

- Un accident rutier intre doua autoturisme a avut loc duminica, 13 martie, pe strada Podeni din Targu Mureș. Post-ul Impact intre doua mașini, pe strada Podeni! apare prima data in Stiri din Mures, Stiri Targu mures – Liderul presei muresene. Sursa articolului: Impact intre doua mașini, pe strada Podeni!…

- Noutați despre inscrierea in clasa pregatitoare Post-ul Noutați despre inscrierea in clasa pregatitoare apare prima data in Stiri din Mures, Stiri Targu mures – Liderul presei muresene. Sursa articolului: Noutați despre inscrierea in clasa pregatitoare Credit autor: redactia. Source

- Iluminatul public din Luduș va fi modernizat Post-ul Sistemul de iluminat din Luduș, modernizat apare prima data in Stiri din Mures, Stiri Targu mures – Liderul presei muresene. Sursa articolului: Sistemul de iluminat din Luduș, modernizat Credit autor: redactia. Source