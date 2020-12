Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Dezvoltarii, Cseke Attila, a declarat miercuri ca in sedinta de Guvern a fost aprobata o ordonanta de urgenta prin care obiectivele de investitii cuprinse in Programul National de Dezvoltare Locala, etapa 1, 2015-2020, sunt prelungite ca posibilitate de finantare cu inca doi ani. …

- Ministrul Dezvoltarii, Cseke Attila, a anuntat, miercuri, la finalul sedintei de Guvern, ca va propune transformarea prefectilor in demnitari publici si ei sa nu mai fie considerati functionari publici, asa cum este in prezent.

- Ministrul Finantelor Publice, Florin Citu, a prezentat miercuri seara, in sedinta de Guvern, a treia rectificare bugetara din acest an, prin care se asigura finantarea necesara in sanatate, asistenta sociala si educatie. "In sedinta de Guvern din aceasta seara am prezentat in prima lectura a treia rectificare…

- Ministrul Finantelor Publice, Florin Citu, a prezentat miercuri seara, in sedinta de Guvern, a treia rectificare bugetara din acest an, prin care se asigura finantarea necesara in sanatate, asistenta sociala si educatie.

- Partidul Democrat din Republica Moldova pledeaza pentru organizarea alegerilor parlamentare anticipate în toamna anului 2021, potrivit liderului formațiunii, Pavel Filip. De asemenea, acesta propune un guvern al unitații naționale, ”agreat de toate partidele autentice din Parlament”,…

- „Sunt anumite distorsiuni in piața, sunt nemulțumiri pe care consumatorul le are, nemulțumiri care se concretizeaza in pețiții, petiții care au ajuns la nivelul ASF. Din pacate, aceste petiții au avut un trend crescator in comparație cu anul 2019. Numai in semestrul I al anului 2020 aceste petiții au…

- Seful Departamentului pentru Situatii de Urgenta, Raed Arafat, a informat ca, in sedinta de Guvern de miercuri, a fost prezentat in prima lectura un proiect de ordonanta de urgenta care vizeaza modificari privind modul in care vor fi tratati pacientii asimptomatici. "Este un proiect de…

- Ministrul de Interne, Marcel Vela, anunta infiintarea Politiei Animalelor, ca structura in cadrul Politiei Romane. Viitorii politisti care se vor ocupa de protectia animalelor pot fi angajati prin transfer si fara concurs din randul medicilor veterinari angajati ai Autoritatii Nationale Sanitar-Veterinare…