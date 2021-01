Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele CS Universitatea Craiova, Sorin Cartu, a declarat ca nu intelege cum administratorii Stadionului Ion Oblemenco, arena de 55 de milioane de euro, nu au reusit sa indeparteze zapada de pe teren inaintea meciului cu Sepsi. Pe o ninsoare sustinuta, terenul stadionului oltenilor a…

- Primul meci din noul an il va disputa in compania celor de la Sepsi Sfantu Gheorghe, o echipa care se afla pe locul 4 in clasament, la cinci puncte de olteni.Corneliu Papura, antrenorul echipei, a vorbit despre meciul care se va disputa in etapa cu numarul 16 din campionat. Acesta spune ca urmeaza…

- Tehnicianul echipei Universitatea Craiova, Corneliu Papura, a declarat, duminica, intr-o conferinta de presa, ca orice meci trebuie tratat cu maxima seriozitate si ca spera ca formatia sa sa inceapa bine anul, cu un rezultat bun in confruntarea cu Sepsi Sfantu Gheorghe. “Ne asteapta un meci…

- Fostul mare fotbalist al Baniei, Emil Sandoi, antrenorul gruparii Chindia Targoviște, s-a declarat ca este mulțumit de cele vazute in cele doua amicale de marți, de la Buftea, cu Universitatea Craiova. El a punctat totodata ca spera ca Știința sa-și adjudece titlul de campioana anul acesta. „Speram…

- Liga Profesionista de Fotbal (LPF) a anunțat echipa ideala a turului Ligii 1. Dejeanul Ciprian Deac face parte din ea. Echipa ideala anunțata de LPF: Valceanu (Clinceni) – Balașa (Craiova), I. Cristea (FCSB), A. Burca (CFR Cluj) – Deac (CFR Cluj), Cicaldau (Craiova), Vașvari (Sepsi), Moruțan (FCSB)…

- Corneliu Papura a sustinut astazi prima conferinta de presa de la revenirea la carma echipei Universitatea Craiova . El a explicat ca nu a fost nevoie de negocieri cu patronatul pentru preluarea echipei. Papura a punctat ca a fost mereu in slujba clubului si ca spera sa reuseasca un parcurs foarte bun.…

- Antrenorul echipei de fotbal FC Hermannstadt, Ruben Albes, a declarat ca formatia sa trebuie sa continue in meciul cu Sepsi OSK Sfantu Gheorghe ritmul pe care l-a avut in partida cu Universitatea Craiova. "Sepsi este o echipa buna. O demonstreaza cifrele, clasamentul, lotul mare de jucatori…