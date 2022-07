Stiri pe aceeasi tema

- Atmosfera incepe sa se incinga, la propriu. Ma aflu pe o terasa, la un pahar de apa minerala. La ora 10, la Pitești, conform siteului Administrației Naționale de Meteorologie, temperatura era de 23 grade Celsius, vantul adia aproape insesizabil, cu 1,8 metri pe secunda, iar umezeala relativa era de…

- Este trafic intens pe Valea Oltului, dupa ce o fetița de 10 ani care a traversat neregulamentar strada, duminica, pe DN 7, in localitatea Racovița a fost lovita de mașina. In urma incidentului, s-au format coloane lungi de mașini pe ambele sensuri de mers. Fetița a supraviețuit, dar e in stare grava…

- Meteorologii anunța ca in urmatoarele zile va fi canicula, temperaturile urmand sa atinga 38 de grade Celsius. Ei au emis, marți avertizari cod galben și cod portocaliu pentru toata țara.

- Vremea va fi caniculara in urmatoarele doua saptamani in toata țara, cu temperaturi maxime de pana la 34 de grade Celsius. Probabilitatea de aparitie a averselor va fi ridicata, potrivit prognozei publicate de ANM pentru perioada 20 iunie – 3 iulie. In Transilvania, in intervalul 20 – 23 iunie, maximele…

- Val de canicula incepand de saptamana viitoare peste Romania, dar și destinațiile de vacanța Grecia și Bulgaria. In țara noastra, fenomenul va incepe din vestul țarii, unde temperaturile ar putea ajunge la 35 de grade Celsius. „Este posibil ca incepand de saptamana viitoare sa inregistram in Romania…

- VREMEA in ALBA pana duminica: temperaturile scad, cateva ploi și furtuni. Prognoza meteo de weekend, 27-29 mai Vremea se racește la finalul acestei saptamani in județul Alba. Vineri va fi ușor mai cald, cu maxime de 26 grade Celsius, apoi sambata acestea coboara la sub 20 de grade. Sunt anunțate ploi…

- Vremea in Romania și in București va fi schimbatoare pana miercuri, dar joi și vineri temperaturile vor atinge valori de 30 de grade Celsius, potrivit informațiilor comunicate de Administrația Naționala de Meteorologie (ANM), duminica, 8 mai, la solicitarea Libertatea. „La nivel național, incepem saptamana…

- Cei care vor petrece ziua libera de 1 Mai la mare vor avea parte de o zi fara ploaie, dar cu vant, iar temperaturile vor fi de 15 grade Celsius. In schimb, romanii care vor merge la munte trebuie sa se pregateasca de averse de ploaie, in special dupa amiaza, potrivit prognozei meteo comunicate pentru…