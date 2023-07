VIDEO | Codul Roșu de vijelie a adus ploaia cu gheață la Huși PANICA… Natura dezlanțuita a facut prapad in ultimele doua seri la Huși. Daca marți seara, furtuna iscata din senin a smuls arbori, a avariat cateva mașini și a pus la pamant gardurile unor gospodarii, aseara a plouat cu grindina, bucațile de gheața fiind destul de mari, cat sa faca praf gradinile oamenilor. Urmeaza ca pagubele […] Articolul VIDEO | Codul Roșu de vijelie a adus ploaia cu gheața la Huși apare prima data in Vremea noua - Liderul presei vasluiene . Citeste articolul mai departe pe vrn.ro…

