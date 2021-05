Premierul Florin Citu a declarat marti, la Satu Mare, ca se va gasi o solutie pentru ca de la 1 iunie sa reinceapa organizarea de evenimente de tipul nuntilor si botezurilor, in conditiile in care, la nivel national, circa 250.000 de astfel de evenimente au fost amanate din cauza pandemiei. "Vom vedea cum vor arata in final acest masuri si care vor fi ele. Este clar ca de la 1 iunie vor exista mai multe masuri care vor da inapoi unele masuri luate anul trecut. Deja unele dintre masuri deja le-am anuntat. Bineinteles ca stiu problema cu evenimente private si cu siguranta vom gasi o solutie sa inceapa…