VIDEO Cîţu: Guvernul a stabilit majorarea alocaţiei de stat pentru copii începând din anul 2022 Guvernul a stabilit majorarea alocatiei de stat pentru copii incepand din anul 2022 si indexarea cu rata medie a inflatiei incepand din anul 2023, a anuntat premierul Florin Citu. "Guvernul a stabilit majorarea alocatiei de stat pentru copii incepand din anul 2022 si indexarea cu rata medie a inflatiei incepand din anul 2023. Cuantumul alocatiei de stat pentru copii incepand din luna ianuarie 2022, 486 de lei pentru copiii cu varsta pana la 2 ani sau de pana la 3 ani in cazul copilului cu handicap, 243 de lei pentru copiii cu varste cuprinse intre 2 ani si 18 ani, precum si pentru tinerii peste… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol: agerpres.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Guvernul a stabilit majorarea alocatiei de stat pentru copii incepand din anul 2022 si indexarea cu rata medie a inflatiei incepand din anul 2023, a anuntat premierul Florin Citu. „Guvernul a stabilit majorarea alocatiei de stat pentru copii incepand din anul 2022 si indexarea cu rata medie a inflatiei…

- „Guvernul a stabilit joi majorarea alocației de stat pentru copii din ianuarie 2022 și indexarea acesteia cu inflația din ianuarie 2023. Astfel, incepand cu drepturile aferente lunii ianuarie 2022, alocația de stat pentru copii se stabilește in cuantum de: 486 lei pentru copiii cu varsta de pana la…

- Briefing de presa la finalul sedintei de Guvern din 24 iunie, la Palatul VictoriaPremierul Florin Citu a declarat, astazi, ca alocatiile de stat pentru copii vor fi majorate incepand cu anul 2022."Guvernul a stabilit majorarea alocatiei de stat pentru copii incepand din anul 2022 si indexarea cu rata…

- Guvernul a adoptat Ordonanța de Urgența care prevede amanarea majorarii alocațiilor cu 20% pana la 1 ianuarie 2022. Astfel, de la aceasta data, alocațiile vor crește la 243 de lei. Premierul Florin Cițu a declarat ca dupa aceasta data se va aplica și indexarea alocațiilor cu rata inflației. Potrivit…

- Alocațiile pentru copii nu vor fi dublate de Guvernul condus de premierul Florin Cițu nici macar in doua tranșe. Proiectul ar urma sa fie adoptat saptamana viitoare prin Ordonanta de Urgenta, fara a mai fi trecut prin Parlament. Majorarea de 20% care ar fi trebuit sa vina in doua saptamani va fi amanata…

- Guvernul ar putea aproba o ordonanța de urgența pentru a opri majorarea alocațiilor copiilor in acest an, a anunțat joi primul – ministru Florin Cițu. Premierul a anunțat ca, daca legea nu va fi modificata in Parlament, Guvernul va aproba o ordonanța de urgența pentru a amana creșterea alocațiilor.…

- PNL și USR-PLUS au decis majorarea varstei de pensionare pana aproape de 70 de ani, in condițiile in care speranța de viața pentru un barbat, de exemplu, este de 69 de ani. Planul National de Redresare si Rezilienta (PNRR) si pensiile s-au aflat printre temele discutate marti de liderii coalitiei…

- Primaria Timișoara se pregatește sa ceara mai mulți bani de la cetațeni pentru impozite, taxe și amenzi. Consiliul Local Timișoara se pregatește sa aprobe, la pachet cu noul buget al orașului pe 2021, și indexarea taxelor și impozitelor cu rata inflației pentru anul 2022, adica 2,6%. La ședința de plen…