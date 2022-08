(VIDEO) CINIC Spațiu de relaxare pentru pensionari, amenajat chiar lângă cimitir, în Făgăraș Un spatiu in care pensionarii ar trebui sa faca miscare a fost construit de primarie, la Fagaras, chiar gard in gard cu cimitirul. In proiectul „Spatiu de mobilitate pentru seniori" se arata ca „cetatenii se pot bucura de aceasta zona de mobilitate si relaxare imbunatatindu-si sanatatea fizica si mentala cu ajutorul aparatelor de fitness pentru exterior". Asta pe hartie. In realitate, potrivit Monitorului de Fagaras, spatiul este chiar langa cimitir, de care este despartit de un gard de plasa. Astfel, daca cineva vrea sa se odihneasca pe banca singura priveliste sunt crucile. Pe langa aceasta,… Citeste articolul mai departe pe ziaruldeiasi.ro…

Sursa articol: ziaruldeiasi.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Un spațiu in care pensionarii ar trebui sa faca mișcare și sa se relaxeze a fost construit de Primaria Fagaraș gard in gard cu cimitirul. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × Am citit și…

- Cetațeniii comunei Ștefaneștii de Jos vor avea la dispoziție, in curand, un nou parc, care va fi amplasat pe strada Gladiolelor la nr. 1 Bis și va avea suprafața de 494 metri patrați. Cei mici, evident, se vor putea bucura de un spațiu de joaca nou-nouț, care sa ii introduca, intr-un mod cat mai distractiv…

- Grație pasiuni unui cugirean, copiii care merg in parcul Doina se pot bucura de un mic loc de relaxare, construit doar pentru ei. Potrivit celui care a publicat imaginea, in mediul online, „Billy”, cum mai este cunoscut omul, traiește doar pentru Cugir. Insa din pacate unii cugireni au inceput sa taie…

- Prim procurorul delegat de la Parchetul de pe langa Judecatoria Targu Lapus a dispus, la data de 20.05.2022, punerea in miscare a actiunii penale impotriva inculpatului P.P.P pentru savarsirea infractiunii de talharie calificata prevazuta de articolul 233 alineatul 1, 234 alineatul 1 lit. f Cod penal…

- ????????????????Astazi a fost despre manuțe dibace care și-au amenajat gradina de relaxare din curtea școlii sau a gradiniței sustenabil, cu materiale reciclabile. La amenajarea gradinii au fost folosite decorațiuni din

- Marian Mandric, fiul medicului Cristina Mandric de la Spitalul „Sf. Maria” din Iași care a disparut in dimineața de 16 mai 2022 a fost gasit de polițiști dupa ce a dormit langa stana. Timp de doua zile, in care familia l-a cautat disperata, se pare ca acesta a mers pe jos din comuna Ciurea pana […]…

- Daca doriți sa evadați in natura, cei de la Banatul Montan recomanda un traseu foarte puțin cunoscut de catre turiști, dar care are o importanța industriala deosebita și o frumusețe aparte. Este vorba despre un traseu langa Valiug, pe urmele canalului de apa superior.

- Parchetul de pe langa Tribunalul Gorj a dispus trimiterea in judecata a unei femei din Motru, in stare de arest preventiv pentru savarsirea infractiunii de omor asupra unui membru al familiei. Potrivit procurorilor, in dimineata zilei de 17 ianuarie 2022, in jurul orei 9:00, in timp ce se afla la locuinta…