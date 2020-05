Stiri pe aceeasi tema

- Xiao Bao, un caine in varsta de șapte ani, a devenit cunoscut in intreaga lume, dupa ce s-a aflat ca și-a așteptat trei luni, in holul spitalului, stapanul ucis de COVID-19, informeaza Mirror.Stapanul animalului a ajuns la Spitalul Taikang, din Wuhan, la sfarșitul lunii februarie. Loial, Xiao Bao a…

- Activiștii impotriva violenței asupra femeilor atrag atenția ca violența domestica a luat amploare in țarile unde a fost impusa carantina din cauza pandemiei de coronavirus, scrie The Guardian. Numarul abuzurilor a explodat in China, Italia, Spania, Cipru și Brazilia.In provincia chineza Hubei, epicentrul…

- Grupul de reflectie INACO, Asociatia de Parinti a Scolii Titu Maiorescu si Federatia Nationala a Asociatiilor de Parinti (FNAP) le propun scolarilor site-uri educative si recreative, pentru timpul...

- Femeia a fost externata ieri, 10 martie, din spita, dupa mai putin de o saptamana de tratament. Pana in acest moment aceasta este cea mai in varsta persoana vindecata de coronavirus. Zhang Guangfen a fost externa din spital la sase zile de cand a fost internata. Aceasta a fost diagnosticata…

- Cat de cunoscut este acest mecanism printre contribuabili, in contextul in care „Legea 2%” a fost implementata abia in 2017, dar și care sunt avantajele mecanismului 2% pentru societate, pentru cetațeanul de rand? Invitati: Reprezentant al Ministerului Finantelor; Victoria Boțan, specialist…

- Aquatim, in parteneriat cu Administrația Bazinala de Apa Banat, Fundația Aquatim și Asociația CRIES (Centrul de Resurse pentru Inițiative Etice și Solidare), a demarat recent programul de acțiuni educaționale „Bega, Timișoara și noi”, dedicat Zilei Mondiale a Apei. Acest program face parte din inițiativele…

- "Problemele sistemului de pensii sunt multiple: romanii care sunt plecati in afara tarii si nu contribuie in sistem cu contributii sociale, procesul de imbatranire a populatiei. Sunt factori care afecteaza statele intr-o masura mai mica sau mai mare. Pe noi, in particular, fenomenul acesta de migratie…