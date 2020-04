Stiri pe aceeasi tema

- Incendiile de padure din zona de excludere a fostei centrale nucleare de la Cernobîl persista de aproape trei saptamâni, situatia fiind miercuri complicata de vântul puternic, relateaza agentia DPA, citata de Agerpres.Potrivit autoritatii statale însarcinate cu gestionarea…

- Kievul, care numara trei milioane de locuitori, a fost lovit joi seara de o furtuna de nisip adus de rafalele de vant puternic, dupa care a fost inecat intr-un enorm nor de fum cu puternic miros de ars, informeaza agenția Belga. Vineri dimineața, capitala Ucrainei se afla in fruntea topului mondial…

- Capitala ucraineana era învaluita vineri într-un fum dens, provocat în special de incendiile de padure din zona de excluziune de la Cernobîl, pâna la nivelul la care Kievul se plasa în cursul dimineții pe primul loc în topul celor mai poluate orașe din lume,…

- Rusia a anunțat ca "limiteaza" cursele catre si dinspre Europa, in incercarea de a stopa raspandirea coronavirusului pe teritoriul sau, noteaza The Moscow Times.Restricțiile intra in vigoare luni, 16 martie, si vizeaza toate statele membre ale Uniunii Europene, dar si Elveția si Norvegia.Autoritațile…

- Trei persoane au decedat in ultimele ore in regiunea Lombardia (nordul Italiei), a declarat marti seara Angelo Borrelli, seful Serviciului de Protectie Civila si comisar national pentru Situatii de Urgenta. "Persoanele infectate sunt 322, cu 39 mai multe decat in bilantul anterior", a precizat…

- (foto: Europa FM) Drumul Constanța-Tulcea va fi inchis din aceasta seara, de la ora 22:00 și pana maine la ora 08:00, anunța ISU Tulcea. De asemenea, in noaptea dintre 5 spre 6 februarie vor fi inchise toate drumurile naționale și județene. Autoritațile au hotarat sa inchida maine și școlile in tot…