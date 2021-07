VIDEO Castel de nisip cu înălțime record, ridicat în Danemarca Cel mai înalt castel de nisip din lume, care masoara peste 20 de metri în înaltime si cântareste aproape 5.000 de tone, a fost construit în nord-vestul Danemarcei, au anuntat miercuri creatorii lui, potrivit AFP și Agerpres.

Înalt de 21,16 metri si prezentând numeroase motive decorative, castelul de nisip din Danemarca depaseste cu peste trei metri o constructie similara realizata în Germania în 2019, care detinea pâna acum recordul mondial Guinness în domeniu, cu o înaltime de 17,66 metri.

Construit în statiunea…

Sursa articol: hotnews.ro

