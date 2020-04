VIDEO Care a fost cel mai urmărit videoclip din carantină pe Instagram în luna martie Cântareața Cardi B se poate lauda ca a avut cinci dintre cele mai urmarite zece videoclipuri publicate pe Instagram în luna martie a acestui an. Cel mai vizionat a fost postat pe 11 martie și a adunat peste 28 de milioane de vizualizari, susține Variety.



Celelalte patru înregistrari ale artistei au generat între 17,7 si 23,6 milioane de vizualizari.

Contul lui Cardi B este urmarit de aproape 62 de milioane de utilizatori Instagram, aflându-se pe locul 35 în clasamentul general.



